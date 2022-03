Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat ca exista indicii potrivit carora primarul comunei timișene Secaș, Simion Pop, s-ar fi aflat in conflict de interese, deoarece in anul 2017 a emis doua certificate in baza carora a fost inscrisa in Cartea Funciara o posesie a doua terenuri in suprafața…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 18 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

Consilierul local PNL, Emil Nicoara, și-a dat demisia din Consiliul Local Campia Turzii. In luna decembrie 2021, Agenția Naționala de Integritate a transmis un comunicat in care menționa ca se afla...

- Agenția Naționala de Integritate face verificari asupra unui posibil conflict de interese in cazul actualului primar al comunei Aninoasa, Nicolae Marius Manole. Inspectorii ANI au cerut de la Consiliul Județean Argeș informații și inscrisuri privitoare la eventuale contracte de achiziții cu firmele…

- Un primar aflat la primul mandat si-a angajat fiul ca administrator public, a intrat in conflict de interese si a dat in judecata Agentia Nationala de Integritate. Alexandrina Raclariu, primarul comunei Cracaoani, judetul Neamt, care se afla pentru prima data in fruntea administratiei locale,…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a doi maramureseni. In perioada exercitarii mandatului de consilier local (29 octombrie 2020 – 07 mai 2021), societatea…

- BUZOIANU VIOREL, viceprimarul comunei Cuza Voda și VLASCEANU VASILE, consilier local in cadrul C.L. al comunei Cuza Voda, au fost gasiți de Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ. In perioada exercitarii mandatului 2016 – 2020 de viceprimar, BUZOIANU VIOREL a participat…

- Razvan Timofciuc, consilierul local din partea USR, este acuzat de catre Agentia Nationala de Integritate de conflict de interese administrative. Mai exact, Timofciuc a participat la deliberarea si adoptarea a doua hotarari prin care sotia sa a ajuns in Consiliul de Administratie al Colegiului National…