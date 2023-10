Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 3.429.120 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.Incidența inregistrata la 14 zile este de 0.42.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 227 persoane au fost reconfirmate pozitiv.In unitațile…

- Cursantii care au participat la lucrarile Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului solicita, intr-o rezolutie care va fi inaintata autoritatilor statului, elaborarea unei strategii pentru asigurarea dreptului la identitatea nationala a romanilor din Harghita, Covasna si Mures, precum si finantarea…

- Presedintele Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM), Dragos Burghelia, a declarat joi, la Universitatea de la Izvoru Muresului, ca una dintre problemele stringente cu care se confrunta romanii din zona este cea demografica, existand riscul ca acestia sa dispara, fizic,…

- „Ministerul Apararii Nationale continua, in perioada 07 – 25 august, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023”, anunta, marti, Ministerul Apararii, intr-un comunicat…

- Interpretarea deciziei CCR pe tema prescriptiei ca lege mai favorabila – așa cum figureaza ea in hotararea Inaltei Curți nr. 67/2022 – creaza un risc sistemic de impunitate și trebuie considerata ca fiind de natura sa compromita supremația, unitatea și efectivitatea dreptului Uniunii Europene, noteaza…

- Urșii dau tarcoale peste tot. Nu mai puțin de 60 de mesaje RO-ALERT cu privire la prezenta ursilor in apropierea comunitatilor au fost transmise in ultimele trei zile in 12 judete, anunța Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). „In ceea ce priveste avertizarea populatiei, in perioada…

- Senatorul AUR de Covasna, Ionuț Neagu, condamna „acțiunile sfidatoare și la limita legii practicate de organizatorii Universitații de Vara de la Baile Tușnad, județul Harghita, care anul acesta au decis sa condiționeze participarea la lucrarile Universitații de completarea unui formular de inscriere…

- Conform informațiilor hidrometeorologice actuale și prognozei pentru urmatoarele 24 de ore, in intervalul 13 iulie, ora 15:00 - 14 iulie, ora 8:00, se vor inregistra viituri pe sectoare specifice din bazinele hidrografice Viseu, Iza (județul Maramures) și Someșul Mare (județul Bistrița-Nasaud), fiind…