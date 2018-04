Conducatorii auto care vin dinspre Vadu Pasii si vor sa ajunga in orasul Buzau pot patrunde mai usor in DN 2 E85 dupa ce a fost amenajat un sens giratoriu. Solutia era de mult asteptata pentru ca rezolva problemele de siguranta in trafic din aceasta intersectie. Autoritatile de la Buzau au facut solicitari pentru acest sens giratoiru de mai multi ani, mai ales ca in aceasta intersectie s-au produs numeroase accidente, iar accesul in Soseaua Europeana al soferilor de pe drumul judetean se facea greu si in conditii periculoase. In plus, pentru cei care ieseau din municipiul Buzau si aveau drum pana…