- Doua cluburi din Liga 1 n-au aplicat pentru licența necesara participarii in cupele europene sezonul viitor. Este vorba despre Hermannstadt și Chindia Targoviște. Ambele cluburi joaca in play-out și au ca obiectiv in acest final de sezon menținerea in Liga 1. Hermannstadt lupta pe doua fronturi, fiind…

- Selectionata de fotbal Under-21 a Romaniei a terminat la egalitate, 0-0, cu echipa similara a Germaniei, campioana europeana en titre la aceasta categorie de varsta, marti seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, intr-un ultim meci de pregatire inaintea turneului final al Campionatului European de tineret.…

- Play-off – etapei 1: Joi, 16 martie: CSA Steaua – Unirea Dej 3-0.Duminica, 19 martie – ora 12.00: Dinamo – Gloria Buzau, ora 14.15: Otelul Galati – Poli Iasi. Clasament: 1. Steaua 43, 2. Iasi 40, 3. Galati 36, 4. Dej 32, 5. Dinamo 31, 6. Buzau 31. Play-out, Grupa A – etapa 1: Sambata, 18 martie: Unirea…

- Vasile Miriuța va debuta maine, 11 martie, ca antrenor al celor de la CS Minaur. In etapa cu numarul 19, CS Minaur va juca, pe teren propriu, cu FC Gloria Buzau, un meci obligatoriu de caștigat de baimareni. Mai ales daca vor sa se salveze de la retrogradare. Insa nu le va fi ușor. Va reamintim ca echipele…

- In perioada 22-28 martie, nationala U19 a Romaniei, selectioner Alexandru Pelici, va disputa meciurile din cadrul Turului de Elita, ultima etapa a calificarilor inaintea Campionatului European. In septembrie 2022, nationala U19 a reusit calificarea la Turul de Elita dupa ce a terminat pe primul loc,…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe centura Valcele-Apahida. In accident au fost implicate un autotren și o autoutilitara. Din fericire nu exista persoane incarcate. Un tanar de 26 de ani a fost evaluat de echipajul SMURD de terapie…

- In concursul feminin de simplu de la U 19, Elena Zaharia a oferit revenirea zilei. Echipa Romaniei de tenis de masa care a participat la turneul WTT Youth Contender Doha 2023, din Qatar, a obtinut 12 medalii, iar pe podium au urcat si reprezentantele Constantei Elena Zaharia si Bianca Mei Rosu. Ambele…