Senatul italian aprobă relaxarea măsurilor antiimigraţie Senatul italian a aprobat vineri un decret de securitate ce deschide calea catre eliminarea reformelor in domeniul imigratiei promovate de fostul ministru de interne Matteo Salvini, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Numai trei parlamentari s-au opus vineri decretului la vot, care a avut loc dupa o altercatie produsa in ajun, cand, pentru a-i desparti pe politicieni din tabere diferite, a fost nevoie de interventia usierilor. Agentia de stiri ANSA a relatat ca altercatia s-a iscat dupa ce senatori ai partidului Liga (extrema dreapta) au obiectat fata de procesul de votare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

