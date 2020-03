Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Vergil Chițac și soția lui au fost aduși fara izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, deși sunt confirmați cu coronavirus. Aceștia erau insoțiți de o a treia persoana, un apropiat al lui Vergil Chițac, asistentul sau, care a coborat din aceeași ambulanța SMURD și care purta…

- Un transport special aduce la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara un copil suspect de coronavrius. Este vorba despre o fata care ar fi intrat in contact cu baiatul de 16 ani internat in spital la Timișoara, care are coronavrius. Este un pacient care ar fi avut un contact cu copilul…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a facut luni noi precizari privind COVID 19 la nivelul judetului. Astfel, la aceasta ora, cinci persoane se afla in carantina, 183 persoane sunt izolate la domiciliu si noutatea este ca exista un suspect internat la Spitalul de Boli Infectioase.Pacientul…

- O noua alerta de coronavirus in Romania. O fetita, in varsta de cinci ani, cu febra este suspecta de infectie cu virusul Covid-19 (coronavirus). Copilul, abia respira si prezenta simptom febril. A fost internata la Spitalul de Boli Infectioase din cadrul orasului. De asemenea, si mama fetitei a fost…