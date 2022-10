Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Marius Virgil Bob, aflat in mijlocul unui scandal, dupa ce a lovit un barbat cu un telefon mobil in cap, a anuntat, sambata, ca cel agresat si-a retras plangerea care i-a adus parlamentarului cercetarea penala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gest incredibil al unui senator USR. L-a lovit cu telefonul in cap pe un barbat alaturi de care se afla la o petrecere, intr-un restaurant din judetul Salaj. Surse apropiate victimei spun ca discutiile care au dus la gestul violent au fost legate de politica.

- Senatorul USR de Salaj, Virgil Marius Bob, i-ar spart capul unui inspector bancar la o masa, lovindu-l cu un obiect contondent, cel mai probabil cu telefonul mobil, au precizat surse judiciare. In urma acestui incident, persoana vatamata a depus plangere penala la Parchetul Șimleu, care insa și-a declinat…

- Ieri, 10 octombrie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au reținut, pentru 24 de ore, doi barbați, ambii de 32 de ani, din Cugir, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și distrugere. In sarcina acestora s-a reținut…

- Anamaria Prodan a spus care a fost motivul pentru care l-a lovit pe soțul ei cu care se afla in plin proces de divorț. Impresara a facut publice informații de ultima ora in ceea ce privește scandalul pe care l-a avut cu tatal copilului ei, Laurențiu Reghecampf. Totodata, vedeta a raspuns și declarațiilor…

- Statisticile arata ca cele mai multe accidente rutiere se produc lunea. S-a confirmat din nou dimineața, cand un autocamion scapat de sub control s-a rasturnat in localitatea Sanmarghita din comuna Mica. Apelul la 112 a venit in jurul orei 7.10, iar la locul evenimentului a intervenit o autospeciala…

- A batut doua persoane și a distrus un telefon mobil. Barbat de 37 de ani, din Aiud, reținut de polițiști A batut doua persoane și a distrus un telefon mobil. Barbat de 37 de ani, din Aiud, reținut de polițiști La data de 20 august 2022, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore,…