Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, in cartea de condoleante deschisa la Ambasada Republicii Turcia, deschisa in urma cutremurului care a avut loc luni in Turcia si Siria si care a dus la moartea a peste 8.000 de persoane, potrivit bilantului provizoriu al autoritatilor, noteaza news.ro.

Președintele Klaus Iohannis a transmis primul mesaj dupa cutremurul din Turcia, unde au murit peste 300 de oameni.

Frații Tate au ajuns luni dimineața la sediul DIICOT pentru a asista la o noua runda de percheziții informatice.

Meteorologii au emis, miercuri dimineata, o avertizare cod rosu de viscol, pentru zona montana inalta a judetului Cluj."A fost transmis un mesaj prin sistemul RO-Alert privind avertizarea meteo COD ROSU ce preconizeaza fenomene meteo extreme: viscol puternic cu rafale de peste 140km/h in zona de…

Seful diplomatiei americane Antony Blinken a transmis vineri "cele mai sincere condoleante" dupa atacul din fata unui centru cultural kurd din Paris unde un barbat a ucis trei persoane, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Presedintele Comisiei de politica externa a Senatului, Titus Corlatean, a anuntat marti ca o posibila vizita a comisiei la Viena ar putea avea loc in luna ianuarie 2023, pe tema solutionarii obiectivului urmarit de Romania, aderarea la Spatiul Schengen, anunța Agerpres.

Aflat la București, șeful NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit, dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis despre escaladarea conflictului din Ucraina.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, in numele Guvernului de la Bucuresti, un mesaj de condoleante Guvernului si poporului turc pentru pierderile suferite in explozia de la Istanbul si ureaza recuperare deplina ranitilor in urma tragicului incident.