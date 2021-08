Senatorul PSD Prahova Laura Moagher: Cine e penal s-aduna! "Cine e penal, se-aduna!"

Noul slogan al guvernarii de dreapta.

Dupa ce Cițu insuși a devenit penal, conform definiției lui Iohannis, fiind anchetat de DNA, acum ii primește cu mare drag in echipa sa pe toți penalii din PNL.

In ianuarie enunța principiul fara penali in funcții publice, iar astazi primește in echipa un urmarit penal, urandu-i bun venit in #echipa caștigatoare președintelui ,,penal" al PNL Teleorman, Eugen Parvulescu, impotriva caruia DNA a inceput urmarirea penala in urma cu doua saptamani.

Lista penalilor lui Cițu, se completeaza cu șeful PNL Galați, interceptat… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

