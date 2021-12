Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita masuri urgente pentru reducerea timpilor de asteptare pentru vehiculele comerciale de transport marfuri, in special la frontierele Romaniei cu Ungaria, dar si cu Bulgaria, se precizeaza intr-un comunicat remis joi de asociatia…

- Senatorul neafiliat Diana Iovanovici Sosoaca i a transmis, joi, de la tribuna Parlamentului, premierului desemnat ca daca va impune vaccinarea obligatorie, ea va scoate multi romani in strada, astfel ca Guvernul Nicolae Ciuca va avea parte de cea mai mare "nesupunere civicaldquo;, prin care poporul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri, ca vor mai fi transferati pacienti COVID, la sfarsitul acestei saptamani, in Danemarca si Cehia. Acestia sunt din zona Mures-Cluj si din Bucuresti. In prezent, 38 de pacienti romani sunt internati in spitale din patru…

- Accidentul cumplit s-a produs joi dimineața, la o trecere de cale ferata fara bariere, intre localitațile Melykut și Bacsalmas, scrie presa ungara baon.hu .Potrivit informațiilor aparute in presa, mașina, incare se aflau muncitori romani - 4, era condusa de o femeie, iar in stanga și in spatele ei stateau…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, afirma ca deputații au votat legea care interzice instituțiilor publice sa ceara copii dupa acte emise de entitați ale statului. ”Proiectul de lege pentru completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri…

- Situația pandemica in Ungaria nu este ingrijoratoare la acest moment, deși joi s-au inregistrat peste o mie de cazuri. Valul patru nu a lovit țara vecina, insa premierul ungar Viktor Orban a declarat, vineri, ca un al patrulea val al pandemiei de Covid-19 “este inevitabil in Ungaria” și ca acesta va…

- In aceasta saptamana, Politia Romana desfasoara actiunea TRUCK&BUS pentru verificarea legalitatii transporturilor rutiere de persoane si marfuri, in cadrul Calendarului Operatiunilor ROADPOL. Activitatile de control se desfasoara simultan in toate statele membre ale U.E., conform Planului de operatiuni…

- Senatorul PNL, Cristian Niculescu Țagarlaș susține sanatatea și masurile ce vin in sprijinirea acestui demers. O propunere importanta este cea care are ca scop sprijinirea pacienților oncologici și familiile acestora. „Am votat și am semnat propunerea legislativa inițiata de catre colega mea Nicoleta…