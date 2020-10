Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean Suceava se confrunta cu o criza de personal. Conducerea a cerut sprijinul Direcției de Sanatate Publica insa institutia suceveana nu are parghii legale pentru a furniza cadre medicale spitalului. Conducerea spitalului spune ca se poate ajunge pana la incapacitatea de a trata patologia…

- NECAZ… Dupa focarele din spitalele de la Barlad si Vaslui, iata ca nici Husul nu scapa de infectia cu noul coronavirus! Ieri, conducerea unitatii spitalicesti a confirmat faptul ca medicul Taisia Deleanu, sefa sectiei de Pneumologie, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus si internata la Spitalul…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici sustine ca instanta i-a respins doar solicitarea de amanare a Congresului PSD de sambata, dar trebuie sa mai judece si asupra actiunii civile pe care a depus-o. ”Daca actiunea civila va avea castig de cauza, deciziile Congresului de maine si toate celelalte decizii luate…

- Președintele PNL Teleorman, Eugen Pirvulescu și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Teleorman! Senatorul liberal este sigur ca urmeaza o lupta extrem de grea, dar nu are de gand sa o piarda, ”pentru județul Teleorman, pentru locuitorii sai, care merita sa traiasca…

- Dupa ce a prezentat Centrul de Colectare Selectiva amenajat in fosta groapa de gunoi de la Rediu, primarul a poposit și la Cimitirul Eternitatea, acolo unde Direcția Servicii Publice Sport și Agrement (DSPSA) tocmai a demarat o ampla acțiune de curațenie.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a acuzat conducerea Spitalului din oraș de management defectuos, pentru ca ATI mobila nu funcționeaza dupa 3 saptamani. Președintele CJ Galați, Costel Fotea, spune ca...

- PSD Arad arata ca la PNL Arad nu mai exista rușine sau decența. Unicul criteriu de promovare in funcții publice, in domenii sensibile, il constituie doar clientelismul politic și obediența fața de personajele cheie ale filialei locale. In plina pandemie, liberalii, dispun dupa bunul lor plac, numirea…