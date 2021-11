Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei dintre Romania și Ungaria, la BebaVeche – Kubekhaza va avea ca efect intensificarea schimburilor economice, culturale, educative, sportive, descurajarea traficului ilegal de orice fel, un grad sporit de securitate a frontierelor, considera senatorul…

- Patruzeci si patru de cetateni din India, Eritreea, Pakistan si Afganistan, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost depistati de politistii de frontiera din Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse marfuri.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 27 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patru cetateni afgani, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar inmatriculat in Romania, incarcat cu materiale plastice.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat cinci cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Turcia. Afganii au fost descoperiți joi dimineața, in jurul orei 07.00, in urma…

- Doisprezece cetațeni din Turcia și doi cetațeni din Siria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu piese auto, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Cetateanul turc, sofer al mijlocului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II au depistat doi cetateni din Tunisia și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv deasupra rotii de rezerva a unui automarfar. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat șaisprezece cetateni din Afganistan și Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci automarfare incarcate cu diverse bunuri. In ultimele 48 ore, la Punctul de Trecere a Frontierei…