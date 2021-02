Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului au avizat proiectul de buget pentru acest an, in forma propusa de Guvern, in care investițiile beneficiaza de o cifra record și in care se pun bazele unei creșteri economice sanatoase. Bugetul cuprinde sume generoase pentru finanțarea unor proiecte…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat un raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021, cu 25 de voturi „pentru” si 16 voturi „impotriva”. In dezbaterile din comisii, care au avut loc astazi, 27 februarie, nu a fost adoptat niciun amendament, proiectul fiind trecut in forma…

- ”Comunitațile locale din Maramureș au foarte multe lipsuri la capitolul infrastructura rutiera iar sumele care vor ajunge in județ in urma aprobarii bugetului nu vor fi suficiente decat pentru o foarte mica parte din nevoile care trebuie acoperite. Voi incerca sa fiu in mod constant o voce a primarilor…

- Adoptarea Legii bugetului, prioritate zero pentru coaliția de guvernare Foto: cdep.ro Proiectul de buget pentru acest an va intra în aceasta saptamâna în dezbaterea Parlamentului. Premierul Florin Cîtu a declarat ca elaborarea bugetului pe…

- Liderii PNL, USR-PLUS si UDMR au inceput saptamana cu discutii pe tema bugetului pentru anul 2021. Potrivit legii finantelor publice, proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat ar fi trebuie sa se afle deja in dezbaterea Parlamentului, insa Guvernul…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a inceput pregatirea bugetului pentru anul acesta. In acest sens, a cerut o analiza detaliata pe fiecare minister, iar pe 4 februarie bugetul sa fie dezbatut si aprobat in Parlament. Florin Citu a precizat ca a cerut o analiza a actelor normative care sunt in vigoare…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, ieri, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…

- Pentru anul viitor, municipalitatea isi propune sa investeasca cel mai mult in infrastructura rutiera. In proiectul bugetului pentru 2021, sunt prevazute in acest sens aproape 905 milioane de lei.