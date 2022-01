Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat, dupa discutiile cu Federatia Rusa, ca Alianta ”a reafirmat cu toata claritatea validitatea politicii usilor deschise a NATO si a reconfirmat dreptul inalienabil si suveran ca fiecare natiune europeana sa-si poata alege propriile aranjamente…

- Rusia doreste in termeni geopolitici sa restabileasca ordinea lucrurilor care a existat sub Uniunea Sovietica. Aceasta declaratie a fost facuta duminica de secretarul de stat american Anthony Blinken intr-un interviu pentru CNN.

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- America nu exclude opțiunea militara in cazul in care Federația Rusa invadeaza Ucraina. O spune pe șleau unul dintre cei mai importanți oameni politici de la Washington. Senatorul republican Roger Wicker, al doilea in rang din Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului SUA, a bagat in ședința toata…

- Presedintii american Joe Biden si rus Vladimir Putin au ramas pe pozitii, in pofida unui summit virtual de doua ore in care au discutat despre o escaladare a crizei cauzate de catre Rusia, care a comasat zeci de mii de militari la frontiera cu Ucraina, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Statele Unite au evocat miercuri, la finalul unei reuniuni NATO la Riga, ”probe” care arata ca Rusia vrea sa comita ”acte agresive importante impotriva Ucrainei” si ameninta sa o faca sa plateasca ”un pret mare” daca trece la actiune, relateaza AFP. ”Suntem profund ingrjorati de probe care…

- Recentele manevre si desfasurari de forte rusesti in apropiere de frontiera cu Ucraina reprezinta o ultima faza a unei acumulari constante de oportunitati si de presiuni in regiune care nu s-a oprit niciodata, intrucat 'rusii se opresc doar daca sunt opriti', a declarat generalul american Ben Hodges,…