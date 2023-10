Senatorii schimbă eticheta borcanelor cu miere Senatul a adoptat, miercuri, in plen, o propunere legislativa pentru modificarea legii apiculturii prin care se prevede ca eticheta pentru mierea comercializata sa includa tara de origine a acesteia si ponderea fiecarui component pentru amestecurile de miere, conform Agerpres. Proiectul initiat de un grup de deputati neafiliati a inregistrat 75 de voturi "pentru", 12 impotriva si o abtinere. "Pentru amestecurile de miere provenite din comunitatea europeana si sau tari terte, producatorii, procesatorii comercianti sunt obligati sa afiseze vizibil pe eticheta tara sau tarile de origine… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

