- Senatul dezbate luni motiunea simpla PNL - USR impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca, acestuia reprosandu-i-se ca in cinci luni de cand a preluat Ministerul nu se observa niciun progres si activitatea lui fiind considerata "catastrofala".

- Ministrul economiei și infrastructurii, Chiril Gaburici, a cerut administrației intreprinderii de stat „Calea Ferata din Moldova" (CFM) ca din 1 iunie pana la toamna sa ia toate masurile necesare care se impun in vederea optimizarii cat mai rapide a intreprinderii. Daca administrația CFM nu va intreprinde…

- Senatorii au adoptat luni Codul Administrativ, care prevede printre altele pensii speciale pentru alesii locali. Senatorul de Gorj Florin Carciumaru, primar patru mandate la Targu Jiu, a votat „pentru", la fel si celalalt sena...

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat ca spera ca Statele Unite si Uniunea Europeana sa ajunga la o intelegere privind tarifele la importuri, inainte de termenul limita dat de presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputatul Raluca Turcan, crede ca cel putin sase ministri ar trebui sa fie demisi pana luni, fiind vorba de ministrii Muncii, Sanatatii, Economiei, Culturii, Fondurilor Europene si Finantelor. "Pana luni ar trebui demisi cel putin sase ministri.…

- Ministrul economiei din Germania, Peter Altmaier, a aparat, intr-un interviu acordat publicatiei Bild, decizia tarii sale de a nu participa la loviturile militare asupra Siriei, de la finalul saptamanii trecute, transmite luni dpa. ''Faptul ca nu executam noi insisi lovituri aeriene nu inseamna…