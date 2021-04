Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect de lege inițiat de senatorii PNL Nicoleta Pauliuc și Nicolae-Ionel Ciuca, urmașii militarilor decedați in acțiuni, misiuni și operații militare in Romania sau in strainatate vor beneficia de o indemnizație lunara egala cu caștigul salarial mediu brut, fara ca aceasta indemnizație…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 pot beneficia, la cerere, de o zi libera, potrivit unei inițiative legislative depusa joi de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar. „Venim in fața romanilor cu un proiect care sa incurajeze vaccinarea. Suntem conștienți ca e singura varianta pentru…

- Sosirea in Romania a celei de-a saptesprezecea aeronave F-16 Fighting Falcon reprezinta momentul in care se incheie etapa de achizitie si incepe o noua etapa, de operationalizare si modernizare a primei escadrile de avioane multirol de generatia a patra, arata, pe pagina sa Facebook, ministrul Apararii,…

- Cetațenii romani care doresc pașaport cu domiciliul in strainatate, CRDS, trebuie sa predea la consulat cartea de identitate cu adresa din Romania. Sa renunțe la acest act, definitiv."Este o discriminare la adresa romanilor de pretutindeni, care ii pune in situații neplacute in demersurile administrative…

- In saptamana 1-7 martie, la Comisia AGRI din Parlamentul European s-a discutat despre intrarea in vigoare a Legii sanatații animalelor. Legea se aplica din 21 aprilie 2021 pentru toți crescatorii de animale din Uniunea Europeana, deci și pentru crescatorii de animale din Romania. „Actul inlocuiește…

- ”In momentul de fața, exista aproximativ 60.000 de bugetari care sunt platiți cu salariul minim pe economie, iar in privat, aproximativ 1,3 milioane de angajați. In total, in țara avem 1,7 milioane de angajați platiți cu salariul minim. Peste 800.000 de pensionari primesc pensia minima. Dincolo de discuția…

- Ziua Limbii Elene a inceput sa fie serbata in Romania incepand cu 9 februarie 2019. Initiativa legislativa i-a apartinut lui Dragos Gabriel Zisopol, presedinte si deputat al Uniunii Elene din Romania. A fost aleasa data de 9 februarie pentru ca marcheaza comemorarea poetului national grec…