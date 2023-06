Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Grossi incearca de luni de zile sa stabileasca un acord care sa reduca riscul unui accident nuclear catastrofal ca urmare a activitatilor militare, precum bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, care se afla in Ucraina si este ocupata de Rusia de mai bine de un an, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 458. Rusia planuiește o provocare la centrala nucleara de la Zaporojie, unde urmeaza sa simuleze un atac asupra facilitaților și sa dea vina pe Forțele Armate ale Ucrainei.

- Centrala nucleara din Zaporojie a fost reconectata la alimentarea externa cu energie electrica, a anunțat rețeaua naționala ucraineana, citata de Sky News . Centrala nucleara cea mai mare din Europa, a fost trecuta in stand-by luni dimineața, dupa ce a fost deconectata „complet” de la sursa sa de energie…

- Razboi in Ucraina, ziua 420. Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in configuratia fortelor nucleare ruse si nu sunt semnale ca Rusia a transferat arme atomice tactice in Belarus, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a apreciat joi, 13 aprilie, ca ”siguranta” centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, este ”pe muchie de cutit”, dupa ce in apropierea ei au explodat recent doua mine , relateaza France Presse și Agerpres. ”Daca…

- Suntem in ziua 410 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski vrea sa obtina la summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc in iulie, invitatia de aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind, in discursul sau de sambata seara, ca fara Ucraina, NATO nu poate apara…

- Anuntand amplasarea de arme nucleare in Belarus, aliatul ei in raport cu Ucraina, Rusia reproduce un model folosit de americani in Europa, dar lasa sa planeze multe indoieli asupra intentiilor sale reale. Ca de mai multe ori de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, Vladimir Putin…

- Autoritațile ucrainene le-au cerut cetațenilor sa pastreze discreția in ceea ce privește contraofensiva pregatita de Kiev impotriva forțelor invadatoare rusești și sa nu dea de gol planurile armatei. Intre timp, Putin a anunțat ca va muta o parte din armele nucleare tactice ale Rusiei in Belarus. Pentagonul…