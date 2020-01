Accident rutier in Constanta, intre Gara CFR si zona Abator (galerie foto)

In urma cu putin timp, un eveniment rutier a avut loc la intersectia Soselei Mangaliei cu Strada Doctor Alexandru Simion Marcovici, in municipiul Constanta.In accident au fost implicate doua autoturisme, ambele inmatriculate in judetul Constanta.Evenimentul… [citeste mai departe]