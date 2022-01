Senator Ovidiu Puiu: Abandonul școlar este adevărata amenințare pentru sustenabilitatea României! Senator Ovidiu Puiu: Abandonul școlar este adevarata amenințare pentru sustenabilitatea Romaniei! Abandonul școlar reprezinta o problema endemica a sistemului de educație din Romania, cu radacini adanci și efecte la nivelul tuturor palierelor societale. 15,6% este rata de parasire timpurie a școlii in Romania, iar cifrele arata ca aproape un sfert dintr-o generație se pierde in 8 ani de școala in mediul rural. Daca adaugam la aceste date și statisticile privind rezultatele invațarii, situația devine mai mult decat dezastruoasa; amintim aici cu titlu de exemplu ca in anul 2021, 23% din elevii de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

