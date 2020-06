Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, este invitat luni, incepand cu ora 14,00, la o audiere de catre comisiile reunite de buget-finante si economica din Senat, potrivit programului afisat pe site-ul institutiei.Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea de urgența. PNL și PSD…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Cîtu, este invitat luni, începând cu ora 14,00, la o audiere de catre comisiile reunite de buget-finante si economica din Senat, potrivit programului afisat pe site-ul institutiei, scrie Agerpres. Tema audierii vizeaza "analiza principalelor…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, este invitat miercuri, incepand cu ora 14,00, de catre Comisiile economica si de buget din Senat, potrivit programului afisat pe site-ul institutiei. Tema audierii vizeaza ‘analiza principalelor concluzii ale Raportului de tara al agentiei americane de rating…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, este invitat miercuri, incepand cu ora 14,00, de catre Comisiile economica si de buget din Senat, potrivit programului afisat pe site-ul institutiei. Tema audierii vizeaza "analiza principalelor concluzii ale Raportului de tara al agentiei americane de rating…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, va da explicatii, in Parlament, despre previziunile negative asupra economiei mentinute de agentia de rating S&P. Audierea va avea loc miercuri, in fata comisiilor economica si de buget ale Senatului. „Comisia Europena ne spune ca deficitul va fi dublu decat ne spune…

- Semnatarii motiunii sunt niste criminali in opinia mea, iar cel mai josnic lucru este ca s-au folosit de acest virus nenorocit pentru a-si promova motiunea si agenda politica, a declarat ministrul Finantelor, Florin Citu, in Camera Deputatilor. "Sunt aici pentru ca romanii trebuie sa stie ca in timp…

- Florin Cițu a anunțat pe Facebook ca site-ul IMM INVEST a fost refacut, dar ca exista un risc. Mai jos redam integral postarea scrisa de ministrul Finanțelor: „Site-ul IMM INVEST a fost refacut. Exista un RISC. Acțiunile PSD și ale acoliților lor din Parlament. Deja voteaza IMPOTRIVA legii care aproba…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca decretul privind prelungirea starii de urgenta, emis de presedintele Klaus Iohannis, nu tine cont de niciuna dintre solicitarile formulate de social-democrati, dar ca acestia vor alege, in Parlament, „o solutie responsabila”. „Este evident…