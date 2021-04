Senat - Dragu: Decizia CEDO privind vaccinarea, un pas important

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat marti ca sustine adoptarea monedei euro, insa pentru aceasta Romania trebuie sa aiba o economie solida, flexibila si sa fie un partener credibil pentru celelalte tari din aceasta zona. "Eu sustin adoptarea monedei euro si in programul de guvernare este…

- Letonia a suspendat temporar utilizarea vaccinului AstraZeneca împotriva COVID-19, au anuntat luni autoritatile sanitare de la Riga, în conformitate cu decizia luata în aceeasi zi de alte sase tari membre ale Uniunii Europene. …

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat marti ca Alin Stoica a fost propus prefect de Bucuresti din partea PLUS dupa ce fiecare partid si-a facut evaluarea si a decis "care este cel mai bun om" pentru aceasta functie, anunța AGERPRES. "Fiecare partid si-a facut evaluarea, s-a uitat…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, nu sustine introducerea pasaportului COVID si nu crede ca Romania va adopta o astfel de masura. "Nu cred ca vom trece la acest pasaport COVID-19. Personal, nu sustin un asemenea demers", a declarat Anca Dragu, duminica seara, intr-o interventie la Antena 3. Ea a subliniat…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a discutat cu ambasadoarea Greciei la Bucuresti, Sofia Grammata, despre cooperarea romano-elena in turism si in domeniul schimburilor comerciale. "In discutiile cu E.S. doamna Sofia Grammata, ambasadoarea Republicii Elene in Romania, am analizat mai multe…

- Vaccinarea in Romania se va realiza in trei etape, in care vor fi vaccinate persoanele incluse in categoria lucratorilor din domeniile sanatații și social – sistem public și privat. Subiectul vaccinarii contra Covid-19 a dat naștere multor discuții, dupa cum bine se știe. Inclusiv in legatura cu domeniile…

- Despre amanarea președintelui Klaus Iohannis in a doua etapa a vaccinarii, Alexandru Rafila crede „ca a fost o chestiune de ormalitate. Daca s-ar fi vaccinat prima data, era o discuție ca de ce nu s-a vaccinat cand ii venea randul. Intotdeauna in Romania exista interpretari, exista doua tabere, n-aș…