Semnul timpuriu al demenței pe care oamenii îl pun pe seama oboselii Semnul timpuriu al demenței este adesea ignorat sau pus pe seama nopților nedormite, atenționeaza medicii. Acest semn timpuriu al bolii Alzheimer consta in tulburari de vedere, care se pot manifesta prin oboseala ochilor, dureri, vedere dubla sau in ceața ori apariția unui punct negru sau alb in campul vizual central. Oamenii de știința au descoperit ca semnul timpuriu al demenței poate aparea cu 20-30 de ani inainte de debutul simptomelor specifice acestei boli, ca urmare a modificarilor chimice de la nivelul creierului. Demența nu poate fi vindecata, dar exista tratamente care pot incetini progresia… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

