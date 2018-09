Semne clare că îngerul păzitor este lângă tine… Fiecare om are in viața un inger, care-i ghideaza pașii in viața. Acesta provine dintr-o sursa divina, are grija de noi și, mai mult de atat, ne da numeroase semne. Iata care sunt acestea… Inca de la nastere, fiecare fiinta umana este lasata sub protectia unor ingeri pazitori care au sarcina precisa de a o asista in orice moment al vietii sale, fara s-o abandoneze niciodata. Fiecare persoana are propriii sai ingeri pazitori, indiferent de rasa, cultura sau religia de care apartine. Chiar si persoanele care spun ca sunt atee, materialiste convinse sau cele care refuza sa creada intr-o alta dimensiune… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

