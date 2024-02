Semne care apar pe piele și pot indica apariția diabetului Pe langa alte semne, unele observate pe piele – pete de culoare inchisa, iritații – ar putea indica apariția unui diabet de tip 2, avertizeaza medicii. Diabetul este o afecțiune care poate fi mult timp nedetectata, chiar ani la rand, deoarece simptomele sunt dificil de observat și, din pacate, sunt ignorate. Iata și cateva semne care ar trebuie sa ne dirijeze catre medicul de familie: nevoia mai mare de a urina in special noaptea, sete excesiva, oboseala, pierderea in greutate fara diete speciale, mancarimi in zona pensiului sau a vaginului, apariția repetata a aftelor, taieturi și rani care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

