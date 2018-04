Semnal de ALARMĂ| Probleme cu fondurile de salarii pentru profesori Ioan Tent, liderul FSLI Bihor: "La nivelul judetului Bihor exista un procent de 90% pentru invatamantul de masa si 95% pentru invatamantul special. Astea ar fi procentele care s-ar putea da la oameni, acum. E adevarat ca in alte judete am auzit ca procentele sunt mult mai mici. Chestia este ca e o treaba foarte urata. Adica omul ti-a muncit, iar tu nu nu ii dai banii, nu ii dai drepturile lui salariale. Dar in invatamant toata lumea face ce vrea. Asta-i Guvernul lu' peste care isi bate joc de oameni. A trecut si Pastele, a trecut si tot... Oamenii sunt scarbiti de toate chestiile astea. Stiti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

