Stiri pe aceeasi tema

- Obezitatea ia amploare in Romania si nu doar in randul adultilor, ci si al copiilor. Potrivit rezultatelor campaniei de preventie a UMFCD- Asuma-ti sa fii sanatos! –Litoral 2023, din cei 695 de copii evaluati (52% fete si 48% baieti) de catre medicii rezidenti pediatri, prezenti timp de 6 zile la…

- Un numar de 36 de medici dermatologi si pediatri vor oferi, in perioada 14-19 august, consultatii gratuite turistilor aflati in cinci statiuni de pe litoral, in cadrul unei campanii de preventie derulata de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti.Institutia de invatamant…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” din București deruleaza, pe Litoral, a treia ediție a campaniei ”Asuma-ți sa fii sanatos!”. Anul acesta, 36 de medici dermatologi, endocrinologi și pediatri vor acorda consultații gratuite, timp de o saptamana.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a publicat recent o analiza in care atrage atenția asupra deficitului actual și preconizat in viitor de specialiști in domeniul sanatații la nivel mondial, un deficit pe care il estimeaza la aproximativ 10 milioane de profesioniști fața de nivelul necesar preconizat.…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București și Spitalul “Prof.dr. Eduard Apetrei” din Buhuși au semnat un acord de colaborare privind efectuarea practicii medicale de catre studenții din anul I pana in anul V in secțiile spitalului din Buhuși. Este un demers care iși propune sa…

- Diana Necula, absolventa a Colegiului National „B.P. Hasdeu‟, olimpica nationala la Biologie si admisa recent la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila‟ din Bucuresti, vinde rosii pe o taraba din Piata centrala a municipiului Buzau pentru a-si ajuta parintii, confruntandu-se uneori cu prejudecati…

- V. Stoica Așa-zisa ”extensie” a Universitații de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” din Capitala, care ar urma sa iși inceapa activitatea la Ploiești din aceasta toamna, va fi un fel de struțo-camila, cel puțin in primul an de activitate, daca luam in considerare declarațiile facute de președintele…

- Fostul președinte al Senatului Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” București, chirurgul și profesorul Mircea Beuran, a fost achitat de Tribunalul Giurgiu, in dosarul in care era acuzat de luate de mita. Judecatorii de la Giurgiu au ajuns la concluzia ca fapta nu exista. Decizia nu este…