Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat intentia de a recupera peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014, scrie duminica dpa. „Este pamantul nostru. Poporul nostru. Istoria noastra”, a spus Zelenski, potrivit unei declaratii difuzate duminica. Prin recuperarea Crimeei, in Ucraina se va instala pacea, a adaugat el. „Vom readuce steagul ucrainean in toate colturile Ucrainei”, s-a angajat liderul ucrainean. Ziua de 26 februarie a fost declarata de Zelenski in 2020 zi de rezistenta impotriva ocupatiei ruse din Crimeea. In 2014, inainte de anexarea peninsulei de catre Rusia, in fata…