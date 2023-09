Stiri pe aceeasi tema

- ■ Sfanta Liturghie și slujba inmormantarii au loc astazi ■ va fi prezent și IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei ■ ieroschimonahul Simeon Zaharia avea 95 de ani ■ Dupa cum a transmis comunitatea monahala, Sfanta Liturghie din ziua de marti, 5 septembrie 2023, va fi savarsita de catre IPS Teofan,…

- Ieroschimonahului Simeon Zaharia s-a stins din viața sambata, 2 septembrie, la varsta de 95 de ani. “La 16 mai 1956 a fost trimis la Manastirea Putna, impreuna cu alți 14 parinți din Sihastria și cu inca șapte din Manastirea Slatina, printre care și Arhim. Cleopa Ilie, pentru revigorarea vieții monahale…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inalt Prea Sfintitul Teofan, a oficiat, marti, slujba de sfintirii unei clinici medicale specializata in ingrijiri paliative din municipiul Botosani. IPS Teofan a subliniat, in cuvantul sau, sa modul de ingrijire a persoanelor varstnice, a persoanelor cu dizabilitati…

- ANM a emis noi atenționari cod portocaliu de vijelii, grindina și ploi torențiale valabile miercuri. O noua avertizare meteo cod portocaliu a fost emisa de ANM, valabila intre orele 08:00 – 09:30. Potrivit meteorologilor se vor semnal local intensificari ale vantului care vor depași la rafala 70….80…

- Orchestra Nationala a Frantei, dirijata de maestrul Cristian Macelaru, si Corul Radio France condus de Aurore Tillac vor sustine joi seara, la Paris, un concert care are in program Simfonia a III-a in Do Major, op. 21 a lui George Enescu.

- Continuam itinerarul nostru de turism cultural din munții Neamțului concentrandu-ne asupra altor mici biserici de lemn (și una de zid de aceasta data), ctitorii țaranești, valori ale arhitecturii și artei populare, marturii ale formarii primelor comunitați stabile din aceasta regiune aflata la vechile…