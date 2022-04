Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener in cadrul proiectului transfrontalier Romania-Ungaria „Initiativa Comuna pentru Ocuparea Forței de Munca”, finanțat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014 – 2020, organizeaza in data de 28 aprilie seminarul interactiv:…

- In perioada 19-20 aprilie 2022, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, efectueaza o vizita de lucru la Belgrad, pentru intrevederi cu conducerea CCI Belgrad și cea a Centrului Expozițional Belgrad. In cadrul acestor intalniri, stabilite cu sprijinul Consulatului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile sa participe la prima misiune economica timișeana in Macedonia de Nord, organizata in parteneriat cu Macedonian Chamber of Commerce, sub egida Ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București. Evenimentul este destinat dinamizarii…

- Premiera in Romania, la Timișoara. Dupa 16 ani in care Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a fost condusa de omul de afaceri Georgica Cornu, funcția a fost preluata acum de Florica Chirița, care devine astfel prima femeie din țara care conduce o camera de comerț. Cu o cariera de peste 30…

- Firmele timișene vor avea posibilitatea de a participa la un forum de afaceri online in domeniul agriculturii, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu ambasada statului Israel la București. Acesta va avea loc la sfarșitul lunii martie și fi axat pe soluții moderne…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu Ambasada Statului Israel in Romania invita firmele timișene, la sfarșitul lunii martie, sa participe la un Forum de Afaceri on-line in domeniul agriculturii, cu focus pe soluții inovative de agro-tehnologie provenite din Israel – managementul…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) iși exprima sprijinul total pentru Nicolae Ciuca, in fața acuzațiilor de plagiat și arata ca in actualul context economic, Romania are nevoie de stabilitate. Constatam, nu cu surprindere, ca in aceasta perioada de profunde incercari, cand coerența…