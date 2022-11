Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Colegiul Național “Vlaicu Voda” din Curtea de Argeș s-a desfașurat etapa zonala la volei masculin și feminin in cadrul primei ediții a Cupei Liceelor – Viitorii Campioni. La eveniment au participat și vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, primarul municipiului…

- Tinerii atleți de la CS Medgidia și-au depașit recordurile personale la „Duatlon Regal Invictus”, o competiție susținuta la Curtea de Argeș. Adriana Dinu, Gheorghița Dinu, cu participare la cursa de 11,5 km, și Adelina Cristiana Dinu, care s-a clasat pe locul al treilea la cursa de 1,2 km (la categoria…

- Macedonia de Nord și Țarile de Jos, adversarele Romaniei in grupa C de la Campionatul European de handbal feminin, se intalnesc astazi, de la ora 19:00, in runda cu numarul 2. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2 și Digi Sport 4. Romania - Franța incepe la 21:30. Va fi liveTEXT…

Campioana en-titre la handbal feminin, Rapid Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia norvegiana Storhamar Elite, scor 27-25 (14-15), in grupa B din Liga Campionilor, potrivit news.ro

- Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. In „meniu” avem primele meciuri din grupele Cupei Romaniei, tragerea la sorți pentru turneul final al Campionatului European Under 21, dar și jocuri tari din Liga Campionilor la handvbal…

CS Rapid Bucuresti a invins formatia Kastamonu Belediyesi GSK, cu scorul de 33-26 (15-12), duminica, in Turcia, la Kastamonu Merkez, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.