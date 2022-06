Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 iunie 2022, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a

- O zi alaturi de eroii zilelor noastre. ISU Timis invita toți piticii sa sarbatoreasca „Ziua Internaționala a Copilului” alaturi de pompierii salvatori, in mai multe locații. 1 iunie 2022 – in intervalul orar 10ºº-14ºº, in Parcul Copiilor din Timisoara, dar si la Muzeul Satului Banatean, unde va fi amenajat…

- In acest sfarșit de saptamana, Muzeul Satului Banatean din Timisoara devine gazda unui eveniment care aduce laolalta muzica, gastronomia si divertismentul, in cadrul The Carnival, care se va desfasura in perioada 20 – 22 mai. Pe cele trei scene de la fața locului vor urca peste 20 de artiști naționali…

- Lumea chinologica timișeana a ajuns la ceas de sarbatoare. Asociația Chinologica Timiș, cea mai veche din Romania, a ajuns la centenar, iar momentul va fi sarbatorit prin intermediul unei expoziții de frumusețe, vineri sambata și duminica, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. „In Banat simbioza…

- Life Press Photo și Consiliul județean Timiș va invita sa vedeți „Timișul Salbatic”, o expoziție foto in care personajele principalele sunt animalele din pusta Banatului. „Animalele pe care le veți vedea in fotografiile expuse sunt salbatice și au fost »capturate» pe senzorul aparatului foto de patru…

- Pe modelul de succes de la evenimentul de Craciun de la Muzeul Satului Banațean, Consiliul Județean Timiș pregatește Parcul Primaverii, eveniment de anvergura conceput pentru a fi cel mai mare festival multicultural din regiune, adus in fața publicului ca și contribuție speciala pentru Timișoara, Capitala…

- Prima ediție a evenimentului Ciao Festival va avea loc la sfarșitul lunii mai la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, unde preț de trei zile organizatorii ii așteapta pe spectatori cu o multitudine de acțiuni adresate publicului de toate varstele. Noul festival a fost „inventat“ de o parte din vechii…

- Diskoteka Festival revine la Timisoara in 2022, in perioada 27-29 mai. Acum insa cel mai mare stadion din Timisoara nu mai poate fi folosit din motive de siguranta, astfel ca evenimentul din acest an va avea loc la Muzeul Satului Banatean (Padurea Verde).