Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, 25 septembrie 2023, pana pe data de 29 septembrie, sistemul de semaforizare din intersectia bulevardului 1 Mai cu strada Caraiman este oprit total. De astazi, 25 septembrie 2023, pana pe data de 29 septembrie, sistemul de semaforizare din intersectia bulevardului 1 Mai cu strada Caraiman…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 15 septembrie 2023, ora 08:00 și pana pe 18 septembrie 2023, ora 04:30, va fi suspendat traficul pe str. Tighina la intersecția cu str. București, iar itinerarul troleibuzelor nr. 28 și 34, care traverseaza zona menționata va fi modificat.

- Luni, 21 august 2023, incepand cu ora 18:00 si pana pe data de 25 august, sistemul de semaforizare din intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Ion Luca Caragiale va fi oprit total. Luni, 21 august 2023, incepand cu ora 18:00 si pana pe data de 25 august, sistemul de semaforizare din…

- Sistemul de semaforizare din intersecția bulevardului Alexandru Lapușneanu cu strada Portiței se oprește total pentru cinci zile incepand de luni, 31 iulie, pana pe data de 04 august pentru inlocuirea intregului ansamblu, anunța municipalitatea. Aceasta masura este necesara conform proiectului de mobilitate…

- Marti, 11 iulie a.c, echipele de muncitori vor interveni cu utilaje pentru asfaltarea intersectiei de la Dacia.Din acest motiv, pe sectorul de drum mentionat, traficul va fi restrictionat partial, pe cate un sens de mers. Rugam conducatorii auto sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor…

- O furtuna puternica insoțita de grindina a provocat inundații masive in Zaragoza, Spania. Strazile s-au transformat in rauri și au maturat tot ce au intalnit in cale: mașini, tomberoane, chiar și semafoare.