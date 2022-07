Selly, povestea primului milion de euro pe care l-a făcut. Cum a ajuns de la câștiguri de 50 de euro, la zeci de mii La 21 de ani, Selly este unul din puținii creatori de conținut care se poate lauda ca a trecut de pragul primului milion de euro la 18 ani din vlogging și contracte de publicitate. Model pentru adolescenții de astazi, tanarul, pe numele sau Andrei Șelaru, a vorbit despre cum s-a descurcat de mic in afaceri, pornind de la un caștig lunar de 50 de euro. Provenit dintr-o familie modesta din Craiova, Andrei Șelaru se vinde pe internet de la 11 ani. Fiecare postare a sa strange milioane de vizualizari, iar planurile sale de dezvoltare sunt pe termen lung.Consider ca meritul pentru activitatea din YouTube… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

