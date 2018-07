Stiri pe aceeasi tema

- Adam Nawalka nu va mai continua in postul de selectioner al Poloniei, dupa ce echipa sa a fost eliminata in primul tur al Cupei Mondiale 2018, a anuntat marti Federatia poloneza, de fotbal, citata de agentia Reuters. "Am decis ca Adam Nawalka va ramane antrenorul echipei Poloniei pana la 30 iulie, dupa…

- Federatia de fotbal din Senegal (FSF) a cerut Federatiei internationale de fotbal (FIFA) sa reconsidere criteriul fair play de departajare, dupa ce nationala sa a fost eliminata de la Cupa Mondiala din Rusia din cauza numarului mai mare de cartonase galbene primite comparativ cu Japonia, cu care…

- Argentina a fost invinsa de Franța in optimile Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, iar cel mai selecționat jucator a anunțat ca se retrage. Este vorba de Mascherano, in varsta de 34 de ani. Mascherano anuntase ca se va retrage de la Cupa Mondiala, iar sambata a confirmat acest lucru, imediat…

- Selectionerul echipei Arabiei Saudite, argentinianul Juan Antonio Pizzi, a declarat ca victoria obtinuta in fata Egiptului, luni, la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, a fost obtinuta gratie unui ritm crescut in repriza secunda. ''Ne-am gandit ca daca reusim sa crestem ritmul vom avea mai multe…

- Columbia si Polonia vor debuta marti la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie), in timp ce echipa gazda va sustine deja al doilea sau meci in turneu, contra Egiptului. Programul meciurilor de marti 19 iunie: 15,00 (ora Romaniei) Columbia - Japonia, la Saransk (Mordovia…

- Atacantul Robert Lewandowski a reusit o "dubla" pentru selectionata Poloniei in ultimul meci de pregatire inaintea participarii la Cupa Mondiala de fotbal 2018, castigat cu 4-0 in fata reprezentativei Lituaniei, marti seara la Varsovia. Lewandowski (29 ani), care va participa in premiera…

- Brazilia va invinge Germania in finala Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018, susțin analiștii Goldman Sachs. Analistii bancii de investitii Goldman Sachs, cu sediul la New York, au prezis ca Brazilia va castiga titlul mondial la CM de fotbal 2018 din Rusia, dupa ce va invinge Germania in finala,…

- Fundasul Kamil Glik (AS Monaco), accidentat la umar, va rata participarea la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, a anuntat pe Twitter presedintele Federatiei poloneze de fotbal (PZPN), fostul mare atacant Zbigniew Boniek, scrie AFP. "Ce ghinion! Kamil Glik s-a accidentat si nu va merge la Mondial", a postat…