Seism cu magnitudinea 4,7 în centrul Italiei; nu au fost raportate persoane rănite Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs in centrul Italiei in dimineata zilei de marti, afectand aceeasi regiune devastata de activitate seismica in anul 2016 si prima parte a anului 2017, informeaza DPA. Cutremurul, care a avut loc la ora 5:11 am (03:11 GMT), a avut epicentrul la Muccia, la aproximativ 190 de kilometri nord de Roma, la o adancime de 9 kilometri, potrivit Institutului National de Geofizica si Vulcanologie (INGV). Serviciul de pompieri si agentia pentru protectie civila au precizat ca nu au fost raportate persoane ranite, dar cladirile au fost avariate din nou. Potrivit declaratiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

