- Pe rețelele sociale s-a viralizat o fotografie cu Evgheni Prigojin surprins in tricou și chiloți, coborand din pat intr-un cort militar. Imaginea, care a aparut intai in presa din Rusia, pare sa indice ca șeful Wagner a ajuns in Belarus.

- Șeful Wagner a destabilizat regimul lui Putin, rebeliunea militara inițiata de el, fiind cea mai mare lovitura pentru Rusia. Dupa incetarea ei, printr-un acord cu liderul rus, Evgheni ar fi mers in exil in Belarus, mutare confirmata inclusiv de Alexandr Lukașenko. In cursul zilei de astazi, președintele…

- Revolta efemera a gruparii paramilitare ruse Wagner impotriva Kremlinului este "prima etapa a dezmembrarii" regimului presedintelui rus Vladimir Putin, avertizeaza duminica secretarul Consiliului National ucrainean al Securitatii si Apararii, Oleksii Danilov, relateaza CNN. Seful Wagner, Evgheni Prigojin,…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, și-a exprimat indoiala ca subiectul remanierilor din Ministerul Apararii al Federației Ruse a fost discutat in timpul contactelor președinților Federației Ruse și Belarusului, Vladimir Putin și Alexander Lukașenko, in legatura cu revolta…

- Evgheni Prigojin, care a condus o tentativa de lovitura de stat militara in Rusia, va pleca in Belarus, a anuntat Kremlinul sambata seara, care l-a iertat de dosarul penal deschis in timpul zilei. Șeful Wagner se va retrage in Belarus, președintele Lukașenko fiind felicitat de Vladimir Putin pentru…

- Armand Goșu, expert in evoluția fostului spațiu sovietic, susține ca ”pana mai ieri maciuca din mana lui Putin, Prigojin a scapat de sub control și a ajuns sa muște mana stapanului a celui care l-a hranit atat de mulți ani”.Este pentru prima data dupa 1941, cand trupele germane avansau spre Moscova,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va adresa natiunii ”in curand”, a anuntat purtatorul de cuvant al Kremlinului Dimitri Peskov, potritiv agentiei TASS, citate de CNN. Anuntul vine dupa ce gruparea de mercenari Wagner a afirmat ca a preluat controlul militar al orasului Rostov pe Don, din Rusia.Seful…

- „Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a devenit figura emblematica a razboiului, dupa ce s-a dezlanțuit pe front, aratand lumii intregi imagini cumplite cu oamenii sai uciși de ucraineni, din cauza lipsei de muniții. Totodata, omul de incredere al lui Putin ii transmite acestuia loialitate,…