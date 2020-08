Stiri pe aceeasi tema

- Jerome Bonduelle, mostenitor al fondatorului companiei alimentare cu acelasi nume si director general, a murit sambata dimineata intr-un spital din Lille. Omul de afaceri a fost accidentat mortal de un sofer neatent pe cand se plimba cu bicicleta alaturi de sotia sa si cativa prieteni. Soferul a fugit…

- O fetița in varsta de 11 ani a fost ranita grav dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce se plimba cu bicicleta, pe o strada din localitatea Graniceri, judetul Arad. Șoferul a fugit de la locul accidentului și a fost gasit ulterior de polițiști.

- Trei copii au fost loviți din plin de un șofer in weekend pe DN 73, pe sensul dinspre Pitești spre Campulung. Unul dintre ei a murit, alți doi au fost accidentați.Viorel B. un barbat de 53 de ani, din Bughea de Sus, conducea un autoturism Nissan pe DN 73, din direcția Pitești catre Campulung, cand a…

- Un copil de 9 ani din Cugir a fost ranit intr-un accident rutier petrecut in oraș. Minorul mergea pe bicicleta și a intrat pe strada, de pe un drum secundar, fara sa dea prioritate. A fost acroșat de o mașina. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin […]…

- Un adolescent de 16 ani, din comuna Balan, a ieșit in noaptea de vineri spre sambata cu mașina la plimbare și a ajuns in cele din urma intr-un cap de pod. O pasagera de 14 ani a fost ranita. Din cercetari s-a stabilit ca adolescentul conducea mașina prin localitatea Balan, iar intr-o curba nu a adaptat…

- O familie din localitatea Satu Nou din Bistrița e in stare de șoc. Fiul lor de doar noua ani și-a pierdut viața, chiar in timp ce se afla la joaca. Aceasta se plimba cu bicicleta, moment in care a fost spulberat de o mașina!

- Un baiețel in varsta de doar noua ani a murit la scurt timp dupa ce a fost spulberat de un autoturism in timp ce se plimba cu bicicleta. Micuțul a ajuns in stare grava la spital, dar cateva ore mai tarziu a murit.

- Doi adolescenți au fost raniți intr-un accident rutier petrecut in Loman. Mergeau pe bicicleta și au fost acroșați de un autoturism al carui șofer nu a oprit. A fost identificat de polițiști, iar aceștia au constatat ca mașina implicata era radiata din circulație. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul…