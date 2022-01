Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul BND, intr-un interviu acordat jurnaliștilor […] The post Șeful spionajului german avertizeaza ca Rusia n-a luat inca decizia finala privind o invazie. Ce i-a spus Putin lui Macron appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .