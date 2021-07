Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului de informatii sud-coreean a declarat ca lucreaza la o posibila vizita a Papei Francisc in Coreea de Nord, informeaza o agentie de stiri catolica asociata cu Vaticanul, potrivit Reuters. O astfel de vizita ar fi prima a unui papa in acest stat izolat, care nu le permite preotilor…

- Unul dintre supraviețuitorii exploziei de la Petromidia acuza compania ca ofera informații eronate despre starea sa de sanatate. El susține ca se deplaseaza foarte greu si ca o fractura de os nu se poate vindeca in cateva zile. ”Nu știu cine ofera aceste informații, dar sunt total eronate. Eu abia ma…

- În timp ce salariul mediu în R. Moldova este de vreo 6000 de lei, șeful SIS-ului, Alexandr Esaulenko primește lunar 30.000 lei mdl. Anul trecut Esaulenko și-a cumparat o mașina de lux în valoare de aproape 750.000 lei. Alexandr Esaulenco, directorul Serviciului de Informații…

- Agenția Naționala de Securitate SUA (NSA) a folosit un parteneriat cu unitatea de informații externe a Danemarcei pentru a spiona inalți oficiali din țarile vecine, inclusiv pe cancelarul german Angela Merkel, a declarat postul danez de televiziune de stat DR, citat de Reuters. Constatarile…

- Startup-ul EV Fisker Inc. spune ca va face primul papamobil complet electric, folosind o versiune modificata a viitorului sau SUV Ocean. Henrik Fisker și Geeta Gupta-Fisker (soția sa și cofondatorul Fisker Inc.) i-au prezentat Papei Francisc imagini ale proiectului propus in cadrul unei intalniri de…

- Președintele american Joe Biden s-a declarat dispus sa aiba o întâlnire cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un în anumite condiții, schimbându-și poziția exprimata în luna martie vizavi de acest subiect, relateaza agenția Reuters citata de News.ro.Biden si omologul…