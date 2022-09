Stiri pe aceeasi tema

- Un medic militar este acuzat ca ar fi primit de la mai multe persoane bani și bijuterii pentru intervenții chirurgicale și examene de specialitate. Alexandru Savulescu, sef al Secției Chirurgie generala II din cadrul Spitalului Universitar de Urgența Militar Central, este pus sub control judiciar. Procurorii…

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand…

- In cadrul Laboratorului de Radiologie-imagistica medicala 2 (CT, RMN), specialiștii SUUMC au realizat, pentru prima data in Romania, biopsii de prostata țintite cu ajutorului brațului robotic ghidat IRM. Intervențiile și procedurile medicale realizate in premiera au devenit aproape rutina pentru specialiștii…

- Eforturile comune ale specialiștilor neurologi și neurochirurgi din unitatea medicala au fost rasplatite de succes, pacienta operata nemaiavand nicio criza epileptica dupa operație. O pacienta in varsta de 36 de ani, din Maramureș, operata de medicii Spitalului Universitar de Urgența Militar Central…

- Prima operație de chirurgia epilepsiei farmacorezistente de cauza organica (ERT) a fost realizata de o echipa de specialiști neurologi și neurochirurgi, la sfarșitul lunii iulie a acestui an, in Blocul operator al Secției Neurochirurgie a Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol…

- Buzoianca Florentina Ionița-Radu, general maior medic, conferentiar universitar și comandant (director general) al Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a 160 de ani de medicina militara. Ziua Medicinei Militare se sarbatorește…

- Peste 50.000 de persoane din regiunea București-Ilfov, cu varsta cuprinsa intre 50 și 74 ani, vor beneficia, pe parcursul a patru ani, de informare, consultații, testari și tratament precoce al leziunilor colorectale, printr-un proiect finanțat din fonduri europene și de la bugetul național. Primele…