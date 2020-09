De la inceputul acestei saptamani, șeful Poliției din Eforie, intrat in vizorul procurorilor anticorupție constanțeni, a fost plasat sub control judiciar, pe durata a 60 de zile. Oficialii DNA au transmis, marți, faptul ca acesta este acuzat de luare de mita in forma continuata și instigare la abuz in serviciu. Din comunicatul Direcției reies și […]