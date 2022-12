Stiri pe aceeasi tema

Agentia Internationala pentru Energie Atomica spera sa ajunga la un acord cu Rusia si Ucraina, pentru crearea unei zone de protectie la Centrala nucleara Zaporijjia, pana la finalul anului, a declarat directorul agentiei atomice ONU, relateaza Rador.

Departamentul Justitiei din SUA intentioneaza sa il audieze pe fostul vicepresedinte Mike Pence ca martor in ancheta privind presupusele eforturi ale fostului presedinte Donald Trump de a ramane la putere dupa ce a pierdut scrutinul prezidential din 2020, informeaza cotidianul The New York Times,…

Ministerul Sanatații va trebui sa dea explicații in instanța, in privința achizițiilor de vaccinuri anti-COVID, intr-un proces deschis de Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS).

Inca o eleva ar fi fost ucisa de forțele iraniene de securitate, dupa ce a fost batuta in sala de clasa fiindca refuzase sa cante o oda dedicata regimului, in cursul unui raid de saptamana trecuta asupra școlii ei, un incident care a declanșat in weekend noi proteste pe intreg cuprinsul Iranului,…

Curtea de Conturi Europeana acuza Comisia ca a refuzat sa faca publice detaliile privind modul in care a fost negociat cel mai mare contract de vaccinuri din UE.

Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European, a declarat ca Grupul S&D și plenul Parlamentului European preiau campania PSD „Jos Facturile!". El cere declararea ca urgența la nivel european a inflației cauzate de scumpirea energiei.

Directorul general al centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei a fost eliberat, a anuntat luni directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA), Rafael Grossi, potrivit Rador.

Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a anunțat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, scrie Reuters.