- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 duminica, cu simptome usoare, dar va continua sa isi exercite prerogativele in timpul carantinei de cinci zile pe care o va petrece acasa, informeaza Reuters. Austin, care este vaccinat, inclusiv cu doza de rapel, a…

- Rafael Nadal a declarat, luni, citat de Reuters, ca a fost depistat pozitiv la COVID-19 la sosirea in Spania, dupa ce a participat la turneul demonstrativ Mubadala World Tennis Championship de la Abu Dhabi, saptamana trecuta.

- Doi hipopotami au fost testati pozitiv pentru COVID-19 la gradina zoologica din Anvers, Belgia, in ceea ce ar putea fi primele cazuri raportate la aceasta specie, a anuntat personalul gradinii zoologice, conform Reuters. Hipopopotamii Imani, in varsta de 14 ani, si Hermien, in varsta de 41 de ani, nu…

- Marea Britanie ar putea impune personalului din sanatate sa se vaccineze anti-coronavirus. Secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, a declarat pentru Sky News ca vaccinurile obligatorii pentru salariații din sanatate ar contribui la protejarea pacienților. Sajid Javid a adaugat ca nu…