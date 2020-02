Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, le-a atras atentia sambata tarilor europene ca, prin autorizarea gigantului chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei sa construiasca retele 5G, risca sa „ameninte” NATO, relateaza AFP.

- Secretarul american al apararii Mark Esper a calificat marti drept "nefericita" decizia Filipinelor de a anula o intelegere bilaterala intre armatele celor doua tari, Acordul privind Fortele Straine, vechi de peste doua decenii, informeaza agentia Xinhua. "Tocmai am primit notificarea noaptea trecuta.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat joi Partidul comunist chinez drept "principala amenintare a epocii noastre", cu prilejul unei intrevederi la Londra cu omologul sau britanic Dominic Raab, relateaza AFP si Reuters, scrie Agerpres."Partidul comunist chinez reprezinta principala…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a declarat duminica ca nu a vazut dovezi concrete furnizate de oficiali ai serviciilor de informatii ca Iranul planuia sa atace patru ambasade americane, o...

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000-3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…