- Statele Unite isi vor respecta ”angajamentul de a gestiona tensiunile cu China si a preveni conflictele”, chiar daca Beijingul a adoptat o politica tot mai ”coercitiva si agresiva” in regiunea asiatica, inclusiv in apropierea Taiwanului, a declarat, sambata, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a considerat sambata activitatea militara a Chinei in apropierea Taiwanului ca fiind "provocatoare si destabilizatoare", la o zi dupa ce omologul sau chinez l-a avertizat ca Beijingul "nu va ezita sa intre in razboi" daca insula isi declara independenta,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a discutat cu Serghei Șoigu, vineri, pentru prima oara de cand rușii au invadat Ucraina, in februarie, relateaza Reuters. In cadrul conversației, Austin i-a cerut lui Șoigu un armistițiu imediat in Ucraina.

- UPDATE 7 Lloyd Austin, secretarul american al Apararii, a insistat marti dupa-amiaza, in cursul unei reuniuni organizate in Germania, pentru intensificarea asistentei militare destinate Ucrainei si a cerut Rusiei sa opreasca imediat conflictul. „Nu avem timp de pierdut. Tarile dintre intreaga lume trebuie…

- Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, se intalnește, marți, 26 aprilie, cu reprezentanții a 40 de țari aliate, in Germania, pentru a discuta despre apararea Ucrainei in razboiul inceput de Rusia in aceasta țara. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca scopul conferinței de la baza aeriana…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, spune ca Statele Unite „au vazut o serie de pași greșiți” din partea Rusiei, dupa ce a invadat Ucraina. Oferind o evaluare a trupelor Rusiei, Austin a spus intr-un interviu pentru CNN ca rușii „nu au progresat atat de repede pe cat și-ar fi dorit”. El…