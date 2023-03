Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Bahmut din estul Ucrainei are o importanta mai mult simbolica decat operationala si caderea acestuia in mainile fortelor ruse nu inseamna neaparat ca Moscova isi recapata elanul in efortul sau de razboi de peste un an, a declarat luni ministrul american al apararii, Lloyd Austin, citat de Reuters.…

- Evgheni Prigojin afirma ca cel puțin unele figuri-cheie din Rusia se pregatesc pentru un conflict prelungit. Intr-un interviu rar a dezvaluit planul Kremlinului, acela de a cuceri republicile Donețk și Lugansk. Daca scopul ar fi ocuparea intregii Ucraine pana la raul Nipru, acest lucru ar dura aproximativ…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a calificat luni, 30 ianuarie, Comitetul Olimpic Internațional (CIO) drept un „promotor al razboiului”, dupa ce organismul sportiv a declarat ca ia in considerare modalitați prin care sportivii ruși sa concureze la olimpiade, potrivit agenției AFP.…

- Mai multe persoane au fost arestate marti, la Moscova, in timp ce incercau sa depuna flori in memoria celor cel putin 45 de persoane ucise in atacul rusesc cu rachete asupra orasului ucrainean Dnipro. Un mic memorial fusese ridicat luni seara la baza unui monument dedicat poetei ucrainene Lesia Ukrainka,…

- Eliberarea a trei membri ucraineni ai Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE, care sunt detinuti ilegal de Rusia de peste zece luni, este o chestiune de autoritate a OSCE si de incredere in aceasta organizatie, a declarat Evgheni Tsymbaliuk, reprezentantul permanent al Ucrainei la Organizatiile…

- Oficialii ucraineni au indemnat in ultimele luni Statele Unite sa furnizeze armatei Ucraine focoase cu dispersie, arme interzise de peste 100 de țari, dar pe care Rusia continua sa le foloseasca cu efect devastator in interiorul Ucrainei, potrivit CNN. Este una din cele mai controversate cereri pe…