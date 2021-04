Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 trebuie sa fie unul al actiunii impotriva schimbarilor climatice ''ale carui repercusiuni sunt deja prea costisitoare pentru populatiile planetei'', a cerut luni ONU, inainte de un summit climatic dorit de presedintele american Joe Biden, relatreaza AFP. Tarile…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va vizita Israelul, Germania, Regatul Unit si sediul NATO din Belgia in zilele urmatoare pentru discutii cu lideri guvernamentali si militari, a anuntat joi Pentagonul, noteaza AFP. Primul membru al executivului presedintelui american Joe…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Consortiul aflat in spatele constructiei gazoductului Nord Stream 2, a carui finalizare se apropie, a avertizat joi asupra riscurilor de securitate pentru proiect din partea avioanelor si navelor de razboi, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Conducta, menita sa ocoleasca Ucraina si sa dubleze…

- Consiliul de Securitate al ONU organizeaza marti, la initiativa premierului britanic Boris Johnson, un summit pentru a discuta despre implicatiile schimbarilor climatice asupra pacii in lume. In timp ce unii vorbesc despre aceste efecte ca despre un fenomen care se intampla deja, mai ale sin Africa,…

- Consiliul de Securitate al ONU organizeaza marti, la initiativa premierului britanic Boris Johnson, un summit al membrilor sai pentru a discuta despre implicatiile schimbarilor climatice asupra pacii in lume, subiect asupra caruia cei 15 membri ai sai au abordari divergente, informeaza France Presse.…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri ca lumea nu va putea sa se multumeasca doar cu "minimul necesar" in lupta impotriva schimbarilor climatice, pe care le-a numit o "criza existentiala mondiala", in ziua in care SUA au revenit oficial in Acordul de la Paris, relateaza AFP. …