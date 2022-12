Marian Serbanescu, șeful Oficiului de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM), apare intr-o inregistrare video in care primeste un sul ce pare a fi de bani și pe care il arunca in portbagajul masinii, unde se afla cateva cutii. Chestionat de jurnaliști, acesta mai mult s-a incurcat decat a reușit sa lamureasca situația. Inregistrarea ar fi fost realizata inainte de Craciun, pe bulevardul Dacia din Capitala, in fața restaurantului Burgr Factory, relateaza jurnalistii de la „Adevarul” care au intrat in posesia unei filmari, in care se vede cum șeful OSIM, Marian Șerbanescu, aranjeaza cateva cutii in…