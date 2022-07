Șeful ONU: Omenirea se află în pragul ”sinuciderii colective” Incendiile și valurile de canicula care fac ravagii in Europa și alte zonele ale globului arata ca omenirea se confrunta cu o ”sinucidere colectiva”, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in contextul reuniunii de la Berlin unde miniștrii din 40 de state discuta despre criza climatica, relateaza luni The Guardian . ”Jumatate din omenire este in zona de pericol, de la inundații, la seceta, furtuni extreme și incendii de vegetație. Nicio națiune nu este imuna. Și, cu toate acestea, continuam sa alimentam dependența noastra de combustibili fosili”, a spus Antonio Guterres. “Avem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

